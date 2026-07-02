Konya'nın Beyşehir ilçesinde kontrolden çıkan motosikletin kayaya çarpması sonucu Sakarya
Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Can hayatını kaybetti.
Arkadaşıyla birlikte yola çıkan Prof. Dr. Can'ın kullandığı motosiklet, Beyşehir'e bağlı Kurucuova Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki kayaya çarptı. Yola savrulan Can, ağır yaralandı.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Can, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Can'ın cenazesi, işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.