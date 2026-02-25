Teknoloji ve ekonomi alanındaki değerlendirmeleriyle bilinen Taylan Yıldız, bilgisayarların artık lüks tüketim değil doğrudan üretim aracı olduğunu belirterek Türkiye’de bilgisayar üzerindeki vergi yükünün kaldırılması gerektiğini savundu.

Yapay zekanın yalnızca büyük şirketlerin sunucularında değil, bireylerin kendi bilgisayarlarında da çalışmaya başladığını vurgulayan Yıldız, güçlü bilgisayarın artık buzdolabı kadar temel bir ihtiyaç haline geldiğini söyledi.

'Bilgisayar eğlence ürünü değil kalkınma meselesi'

Bilgisayarların hâlâ eğlence ürünü gibi vergilendirilmesini eleştiren Yıldız, TRT bandrol ücretinin mevcut yüzde 4 seviyesinden yüzde 20’ye çıkarılmasının gündeme gelmesini “zihniyet sorunu” olarak niteledi.

Radyo alıcısı bulunmayan bilgisayarlardan dahi bandrol alınmasının mantıksız olduğunu belirten Yıldız, bu artışın özellikle bütçesine göre sistem toplayan gençleri ve uzaktan çalışanları doğrudan etkileyeceğini ifade etti.

Son 20 yılda vatandaşlardan TRT’ye bandrol ve katkı payı olarak 10,8 milyar dolar ödendiğini hatırlatan Yıldız, kamu finansmanının dijital erişim maliyetini artırarak sağlanamayacağını savundu.

İkinci hedef: “Sıfır KDV”

Türkiye’de bilgisayar donanımına uygulanan yüzde 20 KDV oranının bilgisayarı lüks tüketim kategorisine soktuğunu belirten Yıldız, öğrencilerin ,iş arayanların, girişimcilerin, yapay zeka kullanacak KOBİ’lerin, bilgisayara erişiminin bu nedenle zorlaştığını dile getirdi.

Bilgisayarın bugün eğitim, iş ve üretim için zorunlu hale geldiğini vurgulayan Yıldız, internet erişimi insan hakkı kabul edilirken bu erişimi sağlayan cihazların ağır vergilerle satılmasının çelişki oluşturduğunu söyledi.

'Vergi düşerse gelir artabilir'

Yıldız, yüksek verginin kayıt dışılığı artırdığına dikkat çekerek vergi indiriminin satışları artırabileceğini ve dolaylı gelirleri yükseltebileceğini savundu.

Ekonomi literatüründe bu etkinin “Laffer Eğrisi” olarak bilindiğini hatırlatan Yıldız, Türkiye’nin Dünya Ticaret Örgütü Bilgi Teknolojisi Anlaşması kapsamında bilgisayarda gümrük vergisini sıfırladığını, ancak iç piyasada yüksek vergi uygulamasının sürdüğünü belirtti.

Yapay zeka büyümesi için hesaplama gücü şart

OECD, McKinsey ve Dünya Ekonomik Forumu raporlarına atıf yapan Yıldız, yapay zekanın yıllık verimliliği ciddi oranda artırabileceğini ancak bunun için bireylerin ve KOBİ’lerin hesaplama gücüne erişmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye’de dijital dönüşümün önündeki en büyük engellerden birinin teknoloji maliyetleri olduğuna dikkat çeken Yıldız, bilgisayar sahipliğinin artmasının:

-Dijital uçurumu azaltacağını

-KOBİ’lerin dönüşümünü hızlandıracağını

-Eğitimde fırsat eşitsizliğini düşüreceğini

-Gençlerin küresel iş gücüne entegrasyonunu kolaylaştıracağını belirtti.

'Dijital egemenlik bilgisayarla başlar'

Yapay zekanın artık bulut dışında cihaz üzerinde çalışmaya başladığını vurgulayan Yıldız, verilerin bireylerin kendi cihazlarında kalmasının stratejik önem taşıdığını söyledi.

Verinin bulunduğu yerde gücün bulunduğunu belirten Yıldız, devletin görevinin vatandaşın bilgisayar sahibi olmasını zorlaştırmak değil kolaylaştırmak olduğunu ifade etti.

'Compute çağının toprağı bilgisayardır'

Bugünün “compute çağı” olduğunu belirten Yıldız, tarım toplumunda toprağın, sanayi toplumunda fabrikanın gördüğü rolü bugün bilgisayarın gördüğünü söyledi.

Bilgisayarın artık bireyin yeni fabrikası ve üretim atölyesi olduğunu ifade eden Yıldız, üretim aracının vergilendirilmesinin üretimi baskılayacağını savundu.

Yıldız’ın önerileri

Yıldız, çözüm olarak:

-TRT bandrolünün tamamen kaldırılması

-Bilgisayarda KDV’nin sıfırlanması veya yüzde 1’e indirilmesi

-Her evin dijital üretim merkezi haline getirilmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin dijital çağa hazırlanmak istediğini belirten Yıldız, bilgisayara erişimin zorlaştırılmasının bir neslin geleceğini etkileyeceğini ifade etti.