Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından bu yıl ilk kez hayata geçirilen “4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı” kapsamında, Bilecik İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje bilimsel değerlendirme sürecini başarıyla geçti.

Kınık Ortaokulu için hazırlanan ve 150.000 TL bütçeyle planlanan bu özel proje ile öğrencilerin; analitik düşünme, araştırma, üretme ve problem çözme becerilerinin geliştirilmesi hedeflenirken, köy okullarındaki bilimsel çalışmaların daha etkin ve sürdürülebilir hâle gelmesi amaçlanıyor.

“Kuruluşun Topraklarında Bilimin İzinde: Bilecik Köy Okulları Bilim ve Teknoloji Atölyeleri” adıyla hayata geçirilecek proje kapsamında öğrenciler; deney, gözlem ve uygulama temelli etkinliklerle bilimi yaşayarak öğrenecek, teknoloji ve bilimle iç içe bir eğitim sürecine aktif olarak katılım sağlayacak.

Köy okullarında bilim kültürünün yaygınlaşmasına katkı sunacak bu anlamlı proje; öğrencilerin merak eden, araştıran ve üreten bireyler olarak yetişmesine önemli katkılar sağlayacak.

İl Milli Eğitim Müdürü Serdal Şimşek konuya ilişkin olarak, "Bu büyük başarıda emeği bulunan öğretmenlerimizi, proje ekibimizi ve katkı sunan tüm paydaşlarımızı gönülden tebrik ediyor; başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz." dedi.