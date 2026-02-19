Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri düzenledikleri tefeci operasyonda 2 şüpheli şahsı yakaladı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tefecilik yaptığı belirlenen 2 şahsın adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda dijital materyaller ile para alışverişine dair kayıtların bulunduğu not defteri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.