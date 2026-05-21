Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tarafından KGYS destekli denetimlerde 46 araç ve sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Bozüyük–Eskişehir Çevreyolu 34. Km, Hükümet Caddesi Cemalettin Köklü Parkı önü, Kovalıca Caddesi, İsmet İnönü Caddesi Hal Kavşağı ve Çolak İbrahim Bey Caddesi Tren Garı önünde KGYS kameraları destekli denetimlerde trafik kurallarına uymayan 46 araç tespit edilerek tamamına gerekli cezai işlemler uygulandı.

TESPİT EDİLEN İHLALLER NELER?

Bozüyük Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri tespit edilen ihlallerin, seyir halinde cep telefonu kullanımı, ayrılmış şerit ihlali ve emniyet kemeri kullanmama olduğunu açıkladı.

Açıklamada, trafik kurallarının ceza için değil, hayatı korumak için olduğu hatırlatılarak, “Sevdiklerimize güvenle ulaşmak için kurallara uyalım.” denildi.