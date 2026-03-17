Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bozüyük-Tavşanlı karayolu Tavşanlı istikametinde ilerleyen 11 D* *** plakalı otomobil sürücüsü yolda kalan kalas parçasının aracının altına girmesi nedeni ile yavaşladı. Aynı istikamette ilerlemekte olan 11 AC* *** plakalı otomobil sürücüsünün duramayarak önünde yavaşlayan araca çarpması sonucu trafik kazası meydana geldi.
Çarpmanın etkisi ile 11 AC* *** plakalı otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan, kazaya karışan araç sahipleri birbirinden şikayetçi olmazken, yola kalas koyup kaldırmayan beton mikseri operatörü hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.