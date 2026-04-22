Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Kent Konseyi tarafından ücretsiz olarak düzenlenen Yetişkin Almanca Atölyesi tamamlandı.

Keyifli ve verimli bir süreç sonrası tamamlanan Atölyenin ardından katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

Sertifika töreni sonrası Kent Konseyinden yapılan açıklamada katılımcılar ve Eğitmen Rengin Nohutcu'ya teşekkür edilerek, "Katılım sağlayan tüm kursiyerlerimizi azim ve emeklerinden dolayı tebrik ediyor, bu güzel yolculukta bizlerle oldukları için teşekkür ediyoruz. Değerli katkıları ve özverili anlatımıyla sürece rehberlik eden eğitmenimiz Rengin Nohutcu’ya ayrıca teşekkür ederiz" denildi.