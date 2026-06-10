Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Atatürk Kapalı Spor Salonunda yapılan sportif taramalarla, öğrencilerin uygun branşlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.
Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı kapsamında, 4. sınıf öğrencilerine yönelik 2. Aşama Kapsamlı Test ve Ölçümler gerçekleştiriliyor.
Alanında uzman antrenörlerin rehberliğinde gerçekleştirilen testlerde; öğrencilerin koordinasyon, sürat, çeviklik ve fiziksel uygunluk düzeyleri değerlendirilerek sportif potansiyellerinin belirlenmesi ve uygun branşlara yönlendirilmeleri hedefleniyor.