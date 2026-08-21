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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen denetimler drone desteğiyle havadan sürdürülüyor.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelindeki farklı güzergâhlarda gerçekleştirilen denetimlerde, trafik kurallarını ihlal eden sürücüler havadan takip ediliyor.

Denetimlerde özellikle kırmızı ışık ihlali ile geçmenin yasak olduğu yerlerde önündeki aracı geçen sürücüler başta olmak üzere trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kural ihlalleri kontrol ediliyor.

Teknolojik imkânlardan yararlanan ekiplerin yolları 7 gün 24 saat denetlediği belirtilirken, trafik güvenliğini tehlikeye atan ihlallerin önlenmesine yönelik çalışmaların kesintisiz sürdürüleceği ifade edildi.

Yetkililer, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulunarak, bir anlık ihlalin geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabileceğini hatırlattı.