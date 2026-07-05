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Serhat KAYA – Bilecik / YENİÇAĞ

Bilecik'in Bayırköy beldesinde otomobil ile su tankerinin çarpıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Bilecik'in Bayırköy beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İbrahim C. yönetimindeki otomobil ile Ercan Ö. idaresindeki su tankeri henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle yaralanan otomobil sürücüsü İbrahim C., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.