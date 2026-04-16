Bilecik’te staj ve çıraklık mağdurlarının sesi olmak amacıyla kurulan Bilecik Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneği, kuruluşunun 3. yılını buruk bir sevinçle karşıladığını açıkladı.

Kurulduğu günden bu yana binlerce mağdurun hak arayışına destek veren dernek, hem şehrin hem de Türkiye’nin dört bir yanındaki staj ve çıraklık sigortası kapsamındaki eksikliklerin giderilmesi için çalışmalar yürüttü. Üç yıl boyunca düzenlenen toplantılar, bilgilendirme seminerleri, hukuki destek faaliyetleri ve kamuoyu farkındalık kampanyalarıyla önemli bir yol kat eden dernek, buna rağmen çözümün hâlâ beklediğine dikkat çekti.

Dernek yönetimi yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Bugün üçüncü yılımıza ulaşmanın gururunu yaşıyoruz; ancak sorunlarımızın hâlâ çözülememiş olması nedeniyle sevinçlerimiz yarım kalıyor. Üç yıldır hakkını arayan, emeğinin karşılığını isteyen staj ve çıraklık mağdurları olarak sesimizi duyurmaya devam ediyoruz. Umudumuz; bu mağduriyetin bir an önce giderilmesi ve yıllardır süren belirsizliğin sona ermesidir.”

Açıklamanın devamında, derneğin yeni dönem hedefleri arasında hak mücadelesini büyütmek, mağdurların hukuki süreçlerine daha fazla destek sunmak ve konuyu ulusal ölçekte daha görünür hale getirmek olduğu vurgulandı.

Dernek, 3. yıl vesilesiyle tüm mağdurları birlik olmaya, dayanışmayı artırmaya ve ortak mücadelenin bir parçası olmaya davet etti.