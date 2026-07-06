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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya – Cem Çevik – Bülent Şentürk / Yeniçağ



Bilecik'te İstiklal Mahallesi Kuva-i Milliye Sokak'ta park halindeki bir minibüste çıkan yangın, çevrede kısa süreli paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Türk Telekom İl Müdürlüğü binası önünde park halinde bulunan minibüste henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye kısa sürede ulaşan Bilecik Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına hızla müdahale ederek alevlerin çevredeki araçlara ve iş yerlerine sıçramasını önledi. Yangın kontrol altına alınırken minibüs kullanılmaz hale geldi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin olay yerindeki soğutma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.