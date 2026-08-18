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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te kontrolden çıkarak yan yatan otomobilde bulunan 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Bilecik Merkez’e bağlı Kendirli Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.Y. yönetimindeki 16 ANK 215 plakalı otomobil, Dereşemsettin Köyü istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yan yattı.

Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü F.Y. ile otomobilde yolcu olarak bulunan 4 kişi olmak üzere toplam 5 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.