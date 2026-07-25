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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Belediyesi tarafından orta refüjlerde geçtiğimiz yıllardan itibaren ekimi yapılan lavantaların hasadını gerçekleştirdi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanlarıyla birlikte lavanta hasadını yapan Başkan Subaşı, çalışmanın ekonomik ve kente kattığı değer hakkında bilgiler verdi.

Lavantaların şehri süslemesinin yanı sıra Bilecik’in tanıtımına da katkı sağladığına dikkat çeken Başkan Subaşı, lavantalardan elde edilen ürünleri anlattı.

‘’KADINLARIMIZ LAVANTALARI İŞLEYEREK EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORLAR’’

Hasadı yapılan lavantaların birçok alanda güzel ürünlere dönüştüğünü vurgulayan Başkan Subaşı, ‘’Bugün itibariyle Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ndeki arkadaşlarımızla birlikte lavanta hasadımızı yapmaya başladık. Sevgili Bilecikli hemşerilerimizin de bildiği gibi Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan orta refüjlerde geçtiğimiz yıllardan bu yana lavanta ekimi yapıyoruz. Lavantalarımız Haziran ve Temmuz ayları itibariyle hem yollarımızı süslüyor hem de hasadından elde ettiğimiz ürünlerle ekonomimize katkı sağlamış oluyoruz. Bilecik Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifindeki kadınların emekleriyle bu lavantalar çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Lavantalarımızdan lavanta kokuları, kolonyaları, sabunlar, yağlar ve yoga bantları gibi birçok ürün elde ediyor.’’ dedi.

‘’LAVANTA PROJEMİZ ÇİN’DE 381 PROJE ARASINDA İLK 15’E GİRDİ’’

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından orta refüjleri süsleyen lavantaların hazırlanan proje kapsamında Çin’deki uluslararası bir yarışmada Bilecik’i tanıttığını belirten Başkan Subaşı, ‘’Belediyemiz öncülüğünde yürütülen bu çalışmalarımız bugüne kadar birçok ulusal ve uluslararası platformda ödüle layık görüldü. Son olarak Çin’deki Uluslararası Kentsel İnovasyon yarışmasında 381 proje arasında ilk 15’te yer alarak finale kalmış olduk. Bilecik Belediyesi olarak bu anlamlı ve güzel çalışmamız ile şehrimizi güzelleştirmeye ve tanıtmaya, doğayı korumaya ve ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceğiz.’’ İfadelerine yer verdi.