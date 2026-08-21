Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Gençlik ve Spor Bakanlığı Yaz Spor Okulları kapsamında Bilecik’te düzenlenen taekwondo eğitimleri devam ediyor.
Uzman antrenörler eşliğinde gerçekleştirilen eğitimlerde minik sporcular, taekwondonun temel tekniklerini öğrenerek sportif becerilerini geliştiriyor. Çalışmalarla çocukların fiziksel gelişimlerinin yanı sıra disiplin, özgüven ve mücadele ruhu kazanmalarına da katkı sağlanıyor.
Yaz Spor Okulları kapsamında çocuk ve gençlerin spora yönlendirilmesi, farklı branşlarla tanışması ve yaz tatillerini verimli geçirmeleri hedefleniyor.