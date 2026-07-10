Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Cumalı Köyü’nde gerçekleştirilen kanola hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.
Bilecik’te tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve yağlık bitki üretiminin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen hasat programında incelemelerde bulunan Vali Sözer, üreticilere bereketli bir sezon diledi.
TAKEP kapsamında geçtiğimiz yıl yüzde 40 devlet, yüzde 60 çiftçi katkısıyla 160 üreticiye toplam 2 bin 416 kilogram kanola tohumu dağıtıldı. Proje sayesinde 2025 yılında yaklaşık 2 bin 700 dekar alanda 605 ton kanola üretimi gerçekleştirilirken, 2026 yılında ekim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı. Bu yıl dekara ortalama 360 kilogram verimle yaklaşık 2 bin 160 ton kanola hasadı hedefleniyor.
Hasat edilen ürünlerin, üreticilerin bulundukları köylerde sözleşmeli üretim modeliyle yüksek fiyatlarla değerlendirilmesinin kırsal kalkınmaya önemli katkı sunduğu belirtildi.
Merkez, Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde uygulanan kanola üretim projesinin, tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra çiftçilerin gelirini destekleyen önemli projeler arasında yer aldığı ifade edildi.