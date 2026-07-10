Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) kapsamında Cumalı Köyü’nde gerçekleştirilen kanola hasadına katılarak üreticilerle bir araya geldi.

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‎Bilecik’te tarımsal üretimin çeşitlendirilmesi ve yağlık bitki üretiminin artırılması amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen hasat programında incelemelerde bulunan Vali Sözer, üreticilere bereketli bir sezon diledi.

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‎TAKEP kapsamında geçtiğimiz yıl yüzde 40 devlet, yüzde 60 çiftçi katkısıyla 160 üreticiye toplam 2 bin 416 kilogram kanola tohumu dağıtıldı. Proje sayesinde 2025 yılında yaklaşık 2 bin 700 dekar alanda 605 ton kanola üretimi gerçekleştirilirken, 2026 yılında ekim alanı yaklaşık 5 bin dekara ulaştı. Bu yıl dekara ortalama 360 kilogram verimle yaklaşık 2 bin 160 ton kanola hasadı hedefleniyor.

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‎Hasat edilen ürünlerin, üreticilerin bulundukları köylerde sözleşmeli üretim modeliyle yüksek fiyatlarla değerlendirilmesinin kırsal kalkınmaya önemli katkı sunduğu belirtildi.

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‎Merkez, Pazaryeri ve Osmaneli ilçelerinde uygulanan kanola üretim projesinin, tarımsal üretimi artırmanın yanı sıra çiftçilerin gelirini destekleyen önemli projeler arasında yer aldığı ifade edildi.