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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’te jandarma ekipleri, sorumluluk bölgelerinde güvenliğin sağlanmasına yönelik kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Mahan, Küplü, Başköy, Bekdemir, Ahmetpınar ve Kurtköy köylerinden geçen Yüksek Hızlı Tren (YHT) ve konvansiyonel demiryolu hatlarında güvenlik kontrolü gerçekleştirildi.

Ekiplerin demiryolu güzergâhlarında yaptığı kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadığı bildirildi.

Jandarma ekiplerinin kritik güzergâh ve noktalardaki güvenlik kontrollerini sürdüreceği belirtildi.