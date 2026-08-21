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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik’in Söğüt ilçesinde jandarma ekipleri, NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergâhı ile gölet ve su kaynaklarında güvenlik kontrolleri gerçekleştirdi.

Ekipler tarafından NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergâhında yapılan incelemelerde herhangi bir kaçak, izinsiz kazı veya şüpheli faaliyete rastlanmadığı bildirildi.

Yaz mevsiminde yaşanabilecek boğulma olaylarının önüne geçilmesi amacıyla ilçe sınırlarındaki gölet ve su kaynakları da kontrol edildi. Jandarma ekipleri, bölgede bulunan vatandaşları gölet, baraj ve sulama kanallarına girilmemesi ve bu alanlarda yüzülmemesi konusunda bilgilendirdi.

NATO Akaryakıt Boru Hattı güzergâhının yanı sıra gölet ve su kaynaklarında devriye, denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği belirtildi.