Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



‎

‎Bilecik'in Bozüyük ilçesinde meydana gelen iş kazasında bir işçi elini makineye kaptırarak yaralandı.

‎

‎Edinilen bilgilere göre, Bozüyük ilçesine bağlı Poyra mevkisinde faaliyet gösteren bir işletmede çalışan S.T., çalışma sırasında elini makineye kaptırdı. Kazada işçinin sağ el başparmağı ile işaret parmağında ağır hasar oluşurken, diğer parmaklarında da ciddi yaralanmalar meydana geldi.

‎

‎İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı işçi, burada yapılan ilk müdahalenin ardından ileri tetkik ve tedavi amacıyla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

‎

‎Öte yandan, yaralı işçinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.