

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bulunan Açık Ceza İnfaz Kurumu bünyesinde hizmet veren Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri'nde unutulan montun cebinde bulunun yüklü miktarda para durumu fark eden hükümlü garson sayesinde sahibine teslim edildi.

Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri’nde 7 aydır garson olarak çalışan hükümlü S.E.S, bir müşterinin sandalyede unuttuğu montun cebindeki yüklü miktarda parayı fark etti.

Garson hükümlü S.E.S durumu hemen yetkililere bildirdi. Söz konusu montun cebinde 53 bin 600 lira bulunduğu tespit edilerek para tutanakla muhafaza altına alındı. Muhafaza altına alınan para, Bozüyük Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İbrahim Yücel ve Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü personelince Zeki Bayrak Sosyal Tesisleri’nde sahibine teslim edildi.

Hükümlü S.E.S'ye bu örnek davranışından dolayı takdir belgesi verilirken, ceza infaz kurumunun alacağı kararla da hükümlüleri ödüllendirme yönetmeliği kapsamında diğer ödül seçenekleriyle de ödüllendirileceği bildirildi.

Öte yandan paranın sahibi vatandaş da hükümlü S.E.S. ve kurum müdürü İbrahim Yücel’e teşekkür etti.