Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ
Bilecik’te su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla gölet ve barajlara toplam 512 bin sazan balığı yavrusu salındı.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Bilecik genelindeki gölet ve barajlarda balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.
Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık’ın da katıldığı çalışma kapsamında belirlenen su kaynaklarına toplam 512 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.
Proje ile iç sulardaki balık varlığının desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve doğal popülasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.