Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik’te su ürünleri kaynaklarının desteklenmesi ve balık popülasyonunun artırılması amacıyla gölet ve barajlara toplam 512 bin sazan balığı yavrusu salındı.

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‎Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” kapsamında Bilecik genelindeki gölet ve barajlarda balıklandırma çalışması gerçekleştirildi.

‎Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık’ın da katıldığı çalışma kapsamında belirlenen su kaynaklarına toplam 512 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı.

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‎Proje ile iç sulardaki balık varlığının desteklenmesi, su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilirliğinin sağlanması ve doğal popülasyonun güçlendirilmesi hedefleniyor.