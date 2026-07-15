Kaynak: İHA

Bilecik’in ekonomik ve sosyal kalkınmasına ivme kazandıracak kamu yatırımları, Bilecik İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda detaylı bir şekilde değerlendirildi. Vali Faik Oktay Sözer’in liderliğinde bir araya gelen kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, il genelindeki projelerin son durumunu ve gelecek yol haritasını görüştü.

269 Proje ile Bilecik’e Büyük Yatırım

Toplantıda paylaşılan güncel verilere göre, Bilecik genelinde devam eden 269 kamu yatırım projesi bulunuyor. Bu dev projelerin toplam yatırım bedeli ise 21 milyar 378 milyon 477 bin TL olarak açıklandı. Şehrin altyapısından sosyal olanaklarına kadar geniş bir yelpazeyi kapsayan bu yatırımların, planlanan takvime uygun şekilde ilerlemesi için koordinasyonun kritik bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

"Kamu Kaynaklarını Verimli Kullanıyoruz"

Toplantının açılışında konuşan Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, yatırımları yakından takip ettiklerinin altını çizerek şunları kaydetti:

"İlimizde yürütülen yatırımları yakından takip ediyor, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasına büyük önem veriyoruz. Kurumlarımız arasındaki güçlü koordinasyon sayesinde projelerimizin planlanan takvim doğrultusunda tamamlanmasını hedefliyoruz. Hayata geçirilen her yatırımın Bilecik'imizin kalkınmasına, ekonomik ve sosyal gelişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum."

Yatırımlarda Hız ve Koordinasyon Vurgusu

Toplantı süresince kurum temsilcileri, kendi sorumluluk alanlarındaki projeler hakkında sunumlar yaptı. Devam eden yatırımların mevcut durumu analiz edilirken, özellikle kurumlar arası koordinasyon gerektiren süreçlerdeki darboğazların aşılması için çözüm önerileri geliştirildi. Yatırımların hem zamanında bitirilmesi hem de yüksek verimlilikle hayata geçirilmesi konusunda mutabık kalındı.

Bilecik’in kalkınma vizyonu doğrultusunda planlanan bu çalışmaların, tamamlandığında şehrin yaşam kalitesine önemli bir değer katması bekleniyor.