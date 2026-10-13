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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Antalya’da gerçekleştirilecek Uluslararası Çevre Konferansı (COP 31) için Brezilya ve Avrupa’dan yola çıkan uluslararası bisikletli ekip, 15 Ekim’de Bilecik’e ulaşıyor. “15 Ekim Dünya Beyaz Baston Görme Engelliler ve Güvenlik Günü” ile kesişen bu özel günde, çevre bilinci ve engelsiz yaşam farkındalığını birleştiren kapsamlı bir program düzenlenecek.

DÜNYA YOLLARINDAN BİLECİK’E UZANAN ÇEVRE YOLCULUĞU

9-20 Kasım tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Uluslararası Çevre Konferansı COP 31 öncesinde farkındalık yaratmak amacıyla Brezilya’dan pedallamaya başlayan ve Avrupa’dan katılan sporcularla büyüyen uluslararası bisiklet ekibi Türkiye’ye giriş yaptı. “Ride Slower, Change Faster” (Daha Yavaş Sür, Daha Hızlı Değiştir) sloganıyla ilerleyen ekip, 15 Ekim Perşembe günü Bilecik’te ağırlanacak.

FARKINDALIK, SÖYLEŞİ VE SÜRPRİZLER

Çevre, Şehirmcilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü öncülüğünde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü'nün destekleriyle hayata geçirilen etkinlikte, Bisikletliler Derneği Bilecik Temsilciliği ve Altınokta Körler Derneği Bilecik Şubesi de paydaş olarak yer alıyor.

Üniversite öğrencileri ve vatandaşların katılımıyla Bilecik Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek programda; çevre bilincini artırmaya ve görme engelli bireylerin yaşadığı süreçlere dikkat çekmeye yönelik söyleşiler, sunumlar ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 17:00’de Bilecik Gençlik Merkezinde düzenlenecek çevre ve farkındalık dolu bu anlamlı buluşmaya tüm vatandaşlar ve üniversite öğrencileri davet edildi.