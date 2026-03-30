Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

62. Kütüphaneler Haftası Bilecik’in Gölpazarı ilçesinde düzenlenen program ile kutlandı.



62. Kütüphaneler Haftası kapsamında Gölpazarı fatih Dönmez Kültür Merkezinde program düzenlendi. Düzenlenen programa Gölpazarı Kaymakamı Feyza Nur Kılıç ve protokol üyeleri ile öğrenciler katıldı.

Program; saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Açılış konuşmalarının ardından şiir okuma ve en çok kitap okuyan okuyuculara ödülleri takdim edildi.

Program sonunda gezici kütüphane ziyaret edilirken, düzenlenen birçok etkinlikle program sona erdi.