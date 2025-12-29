YENİÇAĞ - Bilecik / Serhat Kaya

Bilecik’te İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 450 çiftçiye 27 bin fidan dağıtıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü bahçesinde gerçekleştirilen fidan dağıtım programına Vali Faik Oktay Sözer de katıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen “Meyveciliği Geliştirme Projesi” kapsamında düzenlenen Fidan Dağıtım Programı’nda Bilecik Valiliği ve İl Özel İdaresinin katkılarıyla temin edilen 27 bin 857 adet ceviz, Trabzon hurması ve incir fidanı, il genelindeki 450 çiftçiye dağıtılmak üzere üreticilerle buluşturuldu.

Fidan dağıtım programı, konuşmalarından ardından yapılan dua ve fidanların üreticilere teslim edilmesi ile son buldu.