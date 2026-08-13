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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında “30 Ağustos Zafer Kupası” düzenlenecek.

24-28 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek turnuvada sporcular; masa tenisi, dart ve voleybol branşlarında mücadele edecek. İstasyon Spor Salonu’nda yapılacak müsabakalar, kurumları temsil edecek takımları bir araya getirecek.

Turnuvaya katılmak isteyen takımlar için son başvuru tarihi 20 Ağustos olarak açıklandı. Başvuruların e-Devlet üzerinden gerçekleştirileceği bildirildi.

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, “Kurumunu temsil edecek takımını kur, Zafer Kupası’nda yerini al” çağrısıyla kurumları turnuvaya katılmaya davet etti.