Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik'te 156 adayın katılımıyla gerçekleştirilen Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitimi Sınavı sorunsuz şekilde tamamlandı.

Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığı koordinesinde, 81 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 121. Temel Eğitim Sınavı ile 97. Yenileme Eğitimi Sınavı, Bilecik'te de gerçekleştirildi.

Bilecik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde düzenlenen sınava toplam 156 aday katıldı. Görevli personelin gözetiminde gerçekleştirilen sınav, güvenli ve düzenli bir şekilde tamamlandı.

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen sınav kapsamında, özel güvenlik görevlisi adayları ile yenileme eğitimi alan personel, mesleki yeterliliklerini belgelemek amacıyla sınavda ter döktü.