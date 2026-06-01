Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



23-24 Mayıs tarihlerinde Sakarya’da düzenlenen Büyükler Türkiye Kuraş Şampiyonası’nda Bilecikli sporcular önemli dereceler elde etti.

Sporculardan, Mikail Zaloğlu 120 kg Türkiye Şampiyonu olurken, Muzaffer Buğra Sezer 120 kg ve Fatmanur Uçar 57 kg Türkiye İkincisi oldular.

Ayrıca Polat Şentürk 100 kg’da ve Yiğit Topal da 66 kg’da Türkiye Üçüncüsü oldular.

Sporcular bu başarılarıyla şampiyonadan 5 madalya ile döndüler.

Sporcularının başarıları ile ilgili olarak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise “Sporcularımızı ve antrenörümüz Serkan Can’ı tebrik ediyoruz.” denildi.