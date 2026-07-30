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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bölgesel Amatör Lig'de gösterdiği başarılı performansla Klasman Yardımcı Hakemliği'ne yükselen Bilecikli hakem ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli Ali Han Köse, Gençlik ve Spor İl Müdürü Ramazan Demir'i makamında ziyaret etti.

Gerçekleşen ziyarette İl Müdürü Ramazan Demir, Türk futbolunda önemli bir kariyer basamağını geride bırakan Ali Han Köse'yi tebrik ederek elde ettiği başarının Bilecik adına gurur verici olduğunu ifade etti.

Demir, yeni görevinde başarılarının devamını dileyerek, spora ve hakem camiasına katkılarından dolayı Köse'ye teşekkür etti.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.