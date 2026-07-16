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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun öncülüğünde TOBB Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen Reel Sektör ve Finans Sektörü Diyalog Güçlendirme Toplantısı’na katıldı.

Toplantıya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yüksel Gökçedağ, Başkan Yardımcısı Ercan Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Cemil İnce ile birlikte katılan Başkan Mehmet Ergün, reel sektörün finansmana erişim konusunda yaşadığı sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı görüşmelere katılım sağladı.

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil ve VakıfBank Genel Müdürü Osman Arslan’ın yanı sıra oda ve borsa başkanlarının yer aldığı toplantıda; KOBİ’lerin finansmana erişimde karşılaştığı zorluklar, yüksek faiz ve enflasyonun reel sektör üzerindeki etkileri, bankacılık işlemlerindeki komisyon oranları ile küresel ekonomik gelişmelerin iş dünyasına yansımaları değerlendirildi. İş dünyasının beklenti ve talepleri sektör temsilcileri tarafından doğrudan banka yöneticilerine aktarıldı.