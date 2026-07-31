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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımlarıyla gerçekleştirilen TOBB İş Dünyası Yapay Zeka Zirvesi, Ankara’da düzenlendi. Türkiye’nin yapay zeka alanındaki hedefleri, kamu politikalarının kurumsal yapılanması ve iş dünyasına yönelik stratejik önceliklerin ele alındığı zirveye, Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün ile Oda Proje Birimi katılım sağladı.

Zirvede, “Türkiye Yüzyılı” vizyonu doğrultusunda hazırlanan ve 2026-2030 yıllarını kapsayan Yapay Zeka Eylem Planı öne çıkan başlıklardan biri oldu. Küresel teknoloji yarışının hız kazandığı günümüzde, kritik teknolojilerde dışa bağımlılığı azaltmak adına yapay zekanın stratejik bir kaldıraç olarak kullanılmasının önemi vurgulandı. Yapay zekanın iş dünyasında operasyonel verimliliği artıran çalışmalara güçlü bir zemin hazırladığı ifade edildi.

Özel sektörün dijital dönüşüm sürecine adaptasyonunun ve küresel rekabet gücünün artırılmasının ele alındığı programda; yapay zekanın tüm sektörlerde etkin kullanımı, iş dünyasına sunduğu fırsatlar ve “Yapay zeka ile nasıl değer üretiriz?” sorusu çerçevesinde iyi sektör uygulamaları paylaşıldı.

Zirve, gerçekleştirilen panel ve B2B ikili iş görüşmeleriyle sona erdi.