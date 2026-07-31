Yeniçağ Gazetesi
31 Temmuz 2026 Cuma
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi

Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi

Kırıkkale’nin Ahılı köyündeki Kızıldağ mevkisinde bulunan çam ormanlarında çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Yangının, yüksek gerilim hattına çarpan kuşlardan kaynaklanmış olabileceği değerlendiriliyor.

Kaynak: İHA
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 1

yüksek gerilim hattına çarpan kuşlar az kalsın büyük bir faciaya neden oluyordu.

1 7
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 2

Yangın, gece saatlerinde Ahılı köyü Kızıldağ mevkisindeki çam ormanları bölgesinde çıktı.

2 7
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 3

Alevleri fark eden köylülerin ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Orman ekipleri yangına arazözlerle müdahale ederken, itfaiye ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi.

3 7
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 4

Alevler, geniş bir alana yayılmadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

4 7
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 5

Ahılı Köyü Muhtarı Davut Doğan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik hattına çarpan kuşların neden olduğu kıvılcımlardan çıkmış olabileceğini belirtti.

5 7
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 6

Geçen yıl da bölgede benzer bir yangının yaşandığını anlatan Doğan, köylüler, orman ekipleri ve itfaiyenin müdahalesiyle alevlerin büyümeden söndürüldüğünü söyledi.

6 7
Bir kuş az kalsın tüm ormanı yakıyordu: Facia son anda önlendi - Resim: 7

Doğan, bölgede herhangi bir olumsuzluğun bulunmadığını ve soğutma çalışmalarının yapıldığını ifade etti.

7 7
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro