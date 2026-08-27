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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün, ilde yeni göreve başlayan Vali Yardımcıları Osman Altun, Ömer Ulu ve Betül Büyükkılıç’ı makamlarında ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Ergün, Vali Yardımcılarına yeni görevlerinin hayırlı olması temennisinde bulunarak çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyaret karşılıklı iyi dileklerin iletilmesinin ardından sona ererken, Başkan Ergün nazik misafirperverlikleri için Vali Yardımcılarına teşekkür etti.