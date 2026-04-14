Kent Konseyi hizmet binasında eğitmenimiz Sevil Tuzak ile gerçekleştirilen Anadolu Kilimleri Atölyesi, büyük bir katılımla ve keyifli anlarla tamamlandı.

Atölyede Anadolu kilimlerinin anlamlarını, motiflerin hikâyelerini ve kültürümüzdeki yerini öğrenen çocuklar kendi kilim çalışmalarını da hazırladı.

Düzenlenen atölye ile çocuklar geleneksel sanatımızı birlikte keşfederek güzel bir deneyim yaşadı.

Etkinlik sonunda emeği ve değerli anlatımları için Eğitmen Sevil Tuzak’a ve katılım sağlayan tüm katılımcı öğrencilere teşekkür edildi.