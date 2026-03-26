Bilecik Kent Belleği projesi Yayın Kurulu toplantılarının 18.'si Kent Konseyi Hizmet Binasında yapıldı.

Toplantıda vatandaşlardan gelen 10’dan fazla koleksiyon ile yaklaşık 300 fotoğraf ve belge titizlikle değerlendirilerek, kentin dijital hafızasına kazandırılacak kıymetli içerikler ele alındı.

Yeni koleksiyonların, tasnif, araştırma ve açıklama süreçlerinin tamamlanmasının ardından erişime açılacağı belirtildi.

Öte yandan, Bilecik Kent Belleği, Yarın Gazetesi’nin Kent Konseyi ile paylaştığı geçmiş nüshaları her gün vatandaşlarla buluşturmaya devam ediyor.

Kent Konseyinden toplantı sonrası yapılan açıklamada, "Arşivlerindeki değerli fotoğraf ve belgeleri bizlere ulaştırarak anılarını önce bize, ardından tüm Bilecik’e ve ilgililere açan kıymetli vatandaşlarımıza içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Kentimizin ortak hafızasını yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak adına dijital arşivimizi hep birlikte zenginleştirmeye devam ediyoruz." denildi.