

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Valiliği İl Özel İdaresi Araç Havuz Sistemine 5 yeni binek araç hibe edildi.

Düzenlenen törenle hizmete alınan araçların, il genelinde yürütülen kamu hizmetlerinde etkinlik ve verimliliği artırmasına katkı sağlaması hedefleniyor.

Vali Faik Oktay Sözer, araçların Bilecik’e ve vatandaşlara hayırlı olması temennisinde bulunarak, katkı sunanlara teşekkür etti.

Vali Sözer, programın ardından İl Genel Meclisi Şubat ayı meclis toplantısı sonrasında İl Genel Meclisi üyeleri ile bir araya gelerek değerlendirme ve istişarelerde bulundu.