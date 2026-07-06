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Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ

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‎Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Bilecik Muhtarlar Derneği Başkanı İlhami Çınar ve merkez mahalle muhtarlarıyla bir araya gelerek kentteki güvenlik çalışmaları ve kurumlar arası iş birliği konularında değerlendirmelerde bulundu.

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‎Bilecik Muhtarlar Derneği Lokalinde gerçekleştirilen toplantıda, Bilecik’te huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik yürütülen çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, mahallelerde yaşanan sorunlar ve vatandaşların güvenliğine ilişkin konular hakkında kapsamlı görüş alışverişinde bulunuldu.

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‎İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, muhtarların mahallelerde kamu ile vatandaş arasında önemli bir köprü görevi üstlendiğini belirterek, güvenliğin sağlanmasında iş birliği ve koordinasyonun önemine dikkat çekti.