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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde göreve başlayan polis memurları, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar ile bir araya geldi.

İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, mesleğe yeni başlayan ve Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü emrine atanan polis memurlarıyla gerçekleştirilen toplantıda teşkilat kültürü, görev bilinci ve mesleki sorumluluklar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıda yeni personelin görevlerini en iyi şekilde yerine getirmelerinin önemine dikkat çeken Çağlar, kamu düzeni ve vatandaşın huzuru için özveriyle görev yapacaklarına inandığını belirterek tüm personele yeni görevlerinde başarılar diledi.