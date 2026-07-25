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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Bilen Gökten'in, geçtiğimiz günlerde görevinden ayrılma yönünde aldığı karardan vazgeçerek yeniden görevine başladığı öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, kısa süre önce Bilen Gökten ile belediyede görev yapan bir birim müdürü arasında yaşanan tartışmanın ardından konu Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'na kadar taşınmıştı. Yaşanan gelişmeler sonrasında Gökten'in görevinden istifa ettiğini bildirdiği ve izne ayrıldığı belirtilmişti.

İzin sürecinin tamamlanmasının ardından Bilen Gökten'in yeniden belediyedeki görevine döndüğü öğrenildi. Gökten'in, Bilecik Belediyesi'nde başkan yardımcısı olarak görevini sürdürdüğü ifade edildi.