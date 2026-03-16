Bilecik Belediyesi iştiraki KAYI A.Ş. ve BİLTUR A.Ş.’de yönetim kademelerinde değişikliğe gidildi.

KAYI A.Ş.’de Genel Müdür olarak görev yapmakta olan Tolga Dedeoğlu ve Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapmakta olan Sevgi Buse Ayaz’ın görevleri sona erdi. Yapılan yeni atamalara göre KAYI A.Ş.’nin yeni Yönetim Kurulu Başkanı aynı zamanda Belediye Başkan Yardımcısı olan Mesut Ünver olurken, Genel Müdürlük görevine ise Önder Ergen atandı.

KAYI A.Ş.’Yİ MÜŞTEREKEN TEMSİL EDECEKLER

Öte yandan KAYI A.Ş.’ye Oğuzhan Önalan Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanırken, şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Ünver, Genel Müdür Ergen ve Yönetim Kurulu Üyesi Önalan’dan herhangi ikisi tarafından müştereken temsil etmesi kararı alındı.

BİLTÜR A.Ş.’YE YAPILAN ATAMALAR

Öte yandan BİLTUR A.Ş.’de yapılan yeni atamalara göre Yönetim Kurulu Başkanı Oğuzhan Önalan olurken, Genel Müdür olarak ise Önder Ergen atandı.

HER İKİ ŞİRKETE DE ANKARA’DAN GENEL MÜDÜR

KAYI A.Ş. ve BİLTUR A.Ş.’ye Genel Müdür olarak atanan Önder Ergen’in Ankara’da ikamet ettiği öğrenilirken yapılan atamanın Bilecik dışından olması tartışama yarattı.

Bilecik Belediyesi iştiraki şirketlerdeki atama ve görevden almaların devam etmekte olan bir soruşturma nedeni ile yapıldığı iddia edildi.