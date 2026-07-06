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Kaynak: Haber Merkezi



Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Bilecik Belediyesi tarafından hazırlanan Sanat Akademisi Yaz Kurslarına kayıt başvuruları başladı.

Geçtiğimiz yıllardan itibaren düzenlenen ve şu ana kadar binlerce öğrencinin müziğe dair birçok alanda eğitimler aldığı kurslar 13 Temmuz Pazartesi günü başlıyor.

10 yaş üzeri öğrencilerin başvurabileceği kurslar için son başvuru tarihi 10 Temmuz olurken, kayıt için Halk Enstitüsü’ne (Atatürk heykeli çaprazı) başvuru yapılması gerekmektedir.

Kontenjanlarla sınırlı eğitimler kapsamında Güzel Sanatlara Hazırlık Kursu için ön kayıt ve ön eleme ile öğrenci kabul edilecektir.

Öğrencilerin müziğe dair yeteneklerinin keşfedildiği kurslarda Çello kursu, ney kursu, şan dersleri, güzel sanatlara hazırlık, solfej ve nazariyat dersleri ile ney yapım atölyesi faaliyetleri olacak.