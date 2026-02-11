"Cumhurbaşkanı ve AK Parti lideri Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan babasının koltuğuna hazırlanıyor" iddiaları gündemdeki yerini korurken ABD merkezli Bloomberg'ün 'Bilal Erdoğan' iddiası gündeme bomba gibi düştü.

Bloomberg AKP kulislerine dayandığı analizde, Recep Tayyip Erdoğan’ın mevcut siyasi gücü nedeniyle “sonrası”na ilişkin tartışmaların açık biçimde yürütülemediği ve bu konunun AKP içerisinde büyük ölçüde tabu olmaya devam ettiğini yazdı.

Haberde, devlet ajansları başta olmak üzere Bilal Erdoğan’ın Türk basınında daha sık yer almaya başladığı ve katıldığı etkinliklerde yaptığı konuşmaların siyasete yöneliminin işareti olarak değerlendirildi.

'BİLAL ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI OLACAK'

Dikkat çeken yazıda Bilal Erdoğan'ın önce AKP Genel Başkanlığına ardından da Cumhurbaşkanı Yardımcılığı görevine getirileceği iddia edildi.

Gazeteci Özlem Gürses de kişisel YouTube kanalındaki canlı yayınında “Bilal Erdoğan geliyor. Ankara bürokrasisi ve AKP yapılanması, Bilal Erdoğan’ın genel başkan olacağı senaryoya uyumlanıyor. Ama bu durum, onu isteyenler ve istemeyenler olarak parti içinde tartışmalara yol açtı. İstemeyenlerin çoğu şu an adadan gönderiliyor” ifadelerini kullanmıştı.