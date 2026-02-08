Gazeteci Sedat Bozkurt, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ile ilgili düşündüğü planı anlattı. Bozkurt'un iddiasına göre, Bilal Erdoğan’ın önümüzdeki seçimde milletvekili yapılacak ardından AKP Genel Başkanı seçilecek.

YENİ İTTİFAKLAR MI GELİYOR?

Bozkurt, Kısa Dalga’da yer alan yazısında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasa değişikliğinden umudunu kestiğini söyledi. Bozkurt, Erdoğan'ın TBMM’nin erken seçim kararı ile yeniden aday olacağını söyledi. Erken seçim içim tarihi de veren Bozkurt "2027 kasımı çok önceden benim de yazdığım gibi kararlaştırılmıştı. Bu tarihi ekonomik programın uygulama potansiyeli belirlemişti" dedi. Sedat Bozkurt "Bu uygulamaların bugüne kadarki sonuçları, erken seçim kararının 2028 Mart’a ertelenme olasılığını ortaya çıkarıyor. TBMM’de 360 milletvekili bulduğu zaman Erdoğan erken seçim kararı alacaktır. Burada DEM ve İYİ Parti, TBMM’deki sayıları nedeniyle kritik öneme sahip. Bu kararın alınış biçimi yeni ittifaklar konusunda da ipucu verecektir." ifadelerini kullandı.

SEÇİM TARİHİ ŞİMŞEK'İN EKONOMİ YÖNETİMİNE TAKILDI

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek geçtiğimiz günlerde iş adamlarıyla toplantı yaptığını söyleyen Sedat Bozkurt, Şimşek'in ekonomik programda son evreye girildiğini anlattıktan sonra, “Enflasyonun tek haneye indiği dönem olacak. Tabii 2027’den bahsediyorum. Geçen sene dedik ki enflasyon 20’li rakamlara inecek. Şu anda yüzde 31. Bunun hesabını vermek lazım. Tabi her şey öngördüğümüz gibi gitmiyor” dediğini söyledi ve Şimşek'in Bakan olarak görevine devam edeceğini belirtti.

“Bahçeli’nin açıklamaları sizi yanıltmasın, erken seçimi en çok seven iki liderdir Bahçeli ve Erdoğan” diyen Bozkurt, “İkisinin ortak kararı ile ülke 17 ay önce de sadece bir ay önce de erken seçime gitmiştir” dedi.

BİLAL ERDOĞAN VEKİL OLARAK MECLİS'E GELİYOR

Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan son zamanlarda çok görünür olmasını işaret eden Bozkurt, yazısına şöyle devam etti

“Ağustos ayının başında Erdoğan’ın kafasında net bir biçimde oğlunun olduğunu yazmıştım. Bu artık somut ve Erdoğan’ın politik planının önemli bir unsuru. Erdoğan oğlunu cumhurbaşkanı seçtiremez ama AKP Genel Başkanı seçtirir. Niyet de plan da bu. Bilal Erdoğan AKP Genel Başkanı, Erdoğan sadece bir dönem değil birkaç dönem daha cumhurbaşkanı. En azından adayı.

İlk seçimlerde Cumhur İttifakı’nın TBMM’de 400 milletvekili sayısına ulaşacağını hesaplıyor AKP cenahı. Erdoğan’ın kafasında da bu çoğunluktan sonra anayasa değişikliği yapmak var. Bilal Erdoğan ilk seçimlerde milletvekili olarak TBMM’ye girecek. Anayasa değiştikten sonra da AKP’nin başına geçecek. Anayasa degişikliği ile cumhurbaşkanının parti genel başkanı olmasının önü kapatılacak. Bu muhalefeti de ikna için bir “ödün” olacak aynı zamanda.

'ERDOĞAN’IN YENİDEN ADAYLIĞININ ÖNÜ AÇILACAK'

Bu değişikliklerle de Erdoğan’ın birkaç kez daha aday olmasının önü de açılacak. Bilal Erdoğan “İslamcı” söylemle kendisine politik kimlik inşa ediyor. Bundan sonra çok daha fazla siyasetin içinde göreceğiz. Polemiklere girmeyecek, hep ülke ve iktidarla ilgili pozitif mesajlar verecek. Yani siyasete iyice ısınacak. Bilal Erdoğan’ın bu etkinliklerinde de artık AKP teşkilatlarını da göreceğiz.

2026 Temmuz ayından itibaren de AKP para musluklarını azıcık da olsa açmaya başlıyor. Bu da 1,5 yıl sürecek seçim sath-ı mahaline girildiğini bize gösterecek. İlk sırada dar gelirlilere ödenecek ek ödenek ve yardımların hem sayı hem de miktar olarak attırılması var. 2026 yaz aylarında kısık açılan para muslukları 2027 Kasım ya da 2028 Mart ayına kadar yavaş yavaş daha fazla açılacak. Ve sonrasında da sandık seçmenin önüne gelecek. Uzun ama çok ince hesaplı bir politik plan Erdoğan’dan. Her zamanki gibi…”