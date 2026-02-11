Yeniçağ Gazetesi
11 Şubat 2026 Çarşamba
İstanbul
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
YENİ İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ'DEN İLK AÇIKLAMA
Anasayfa Gündem İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi

İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi

İstanbul’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından duyurulan programa göre 11 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde gün boyunca elektrik verilemeyecek.

Gül Devrim Koyun Derleyen: Gül Devrim Koyun
Haberi Paylaş
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 1

Vatandaşlar, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi bölgelerde kesinti olup olmadığını araştırıyor.

1 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 2

BEDAŞ’ın resmi açıklamasında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde kesintiler planlandığı belirtildi.

2 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 3

Güncel İstanbul elektrik kesintileri listesi, BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti sorgulama sayfası üzerinden takip edilebiliyor.

3 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 4

Kesintilerden etkilenen bölgelerde elektriklerin ne zaman geleceği, çalışmanın tamamlanma süresine bağlı olarak değişebiliyor.

4 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 5

Arnavutköy
Beyoğlu

5 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 6

Fatih
Sarıyer

6 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 7

Esenyurt
Beylikdüzü

7 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 8

Kağıthane
Küçükçekmece

8 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 9

Bayrampaşa
Eyüpsultan

9 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 10

Büyükçekmece
Bahçelievler

10 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 11

Şişli
Gaziosmanpaşa

11 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 12

Bağcılar
Beşiktaş

12 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 13

Güngören
Avcılar

13 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 14

Zeytinburnu
Silivri

14 15
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi - Resim: 15
15 15
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Yazılım ve Tasarım: Bilgin Pro