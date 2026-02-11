Vatandaşlar, özellikle Esenyurt, Bağcılar, Küçükçekmece, Pendik ve Sultangazi gibi bölgelerde kesinti olup olmadığını araştırıyor.
İstanbul’da karanlık günler: 11 Şubat elektrik kesintisi
İstanbul’da planlı elektrik kesintileri devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş. (BEDAŞ) tarafından duyurulan programa göre 11 Şubat Çarşamba günü bazı ilçelerde gün boyunca elektrik verilemeyecek.Derleyen: Gül Devrim Koyun
BEDAŞ’ın resmi açıklamasında, İstanbul’un çeşitli ilçelerinde bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle farklı sürelerde kesintiler planlandığı belirtildi.
Güncel İstanbul elektrik kesintileri listesi, BEDAŞ’ın elektrik arıza ve kesinti sorgulama sayfası üzerinden takip edilebiliyor.
Kesintilerden etkilenen bölgelerde elektriklerin ne zaman geleceği, çalışmanın tamamlanma süresine bağlı olarak değişebiliyor.
Arnavutköy
Beyoğlu
Fatih
Sarıyer
Esenyurt
Beylikdüzü
Kağıthane
Küçükçekmece
Bayrampaşa
Eyüpsultan
Büyükçekmece
Bahçelievler
Şişli
Gaziosmanpaşa
Bağcılar
Beşiktaş
Güngören
Avcılar
Zeytinburnu
Silivri
