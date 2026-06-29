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Kaynak: Haber Merkezi

Bilecik / Serhat Kaya / Yeniçağ



Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve beraberindeki heyet Bilecik’e geldi. Heyet Şeyh Edebali Külliyesini ziyaret ederek vatandaşlara pilav ikramında bulundu ve Vali Faik Oktay Sözer’i ziyaret etti.

Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş beraberindeki heyet ile birlikte Bilecik’e gelerek bir takım ziyaretlerde bulundu.

ŞEYH EDEBALİ KÜLLİYESİ'NDE ŞİFALI PİLAV İKRAMI

Bilecik Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Cuma namazı sonrası Şeyh Edebali Külliyesi'nde vatandaşlara ve misafirlere geleneksel şifalı pilav ikramında bulunuldu.

Pilav ikramına Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ergün ile Bilecik’te çeşitli programlar kapsamında bulunan Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Edibe Sözen Çetintaş, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdülkadir Çay ve Yönetim Kurulu Üyeleri katılarak vatandaşlara pilav ikramında bulundu.

VALİ SÖZER’İ MAKAMINDA ZİYARET ETTİLER

Basın İlan Kurumu heyeti Şeyh Edebali Türbesini ziyaret ederek dua ettikten sonra Vali Faik Oktay Sözer’i makamında ziyaret etti.

Vali Sözer ile makamında bir süre görüşen heyet nazik misafirperverliği dolayısıyla kendisine teşekkür etti.

ERTUĞRULGAZİ TÜRBESİNE ZİYARET

Heyet Bilecik programının devamında Söğüt ilçesinde bulunan Ertuğrulgazi Türbesini de ziyaret etti. Türbede dua eden heyet ardından türbe önünde gerçekleştirilen alp kıyafetli askerlerin nöbet değişim törenini izledi.

Basın İlan Kurumu heyetinin Bilecik programının 27 Haziran Cumartesi günü devam edeceği öğrenildi.