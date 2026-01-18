İstanbul'un Merter semtinde, 14 Ocak'ta bir kafede başlayan ve "yan bakma" tartışmasında 15 yaşında E.Ç., Atlas Çağlayan'ı göğsünden bıçakladı. Ağır yaralanan Atlas Çağalayan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ARKADAŞLARI İLK MÜDAHALEYİ YAPTI

Görgü tanıklarının ifadelerine göre Çağlayan yaralandıktan sonra çevrede bulunanlar kanamayı durdurmak için seferber oldu. Ancak müdahaleler yetersiz kaldı. Vatandaşlar defalarca 112'yi aradı ancak en yakın nokta olan Güngören'den ambulans gönderilmedi. Sağlık ekibinin Bayrampaşa'dan yönlendirilmesi nedeniyle ciddi bir zaman kaybı yaşandığı belirtildi.

Olayın yaşandığı bölgede restoran işleten görgü tanığı Yener Başkutlu, ifadesinde şu sözlere yer verdi: "Yara çok derindi, kanamayı durduramadık. Arkadaşları, esnaf, herkes elinden geleni yaptı. Ambulansı defalarca aradık. Ne yazık ki çok genç geldi. Yaklaşık 40-45 dakika bekledik."

ANNEYE TEHDİT MESAJLARI

Atlas Çağlayan'ı bıçaklayan 15 yaşındaki E.Ç.'nin, mağduru tanımadığı ve daha önce herhangi bir sabıka kaydının bulunmadığı öğrenildi. Suçunu kabul eden E.Ç., 15 Ocak'ta tutuklanarak Karatepe Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.

Olayın ardından Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan, sosyal medyada ve özel mesaj yoluyla ölüm tehditleri aldığını açıkladı. Anne Çağlayan, kendisine gönderilen mesajlarda "Oğlun Atlas'ı öldürdük, sıra sende. Seni de oğlunun yanına gömeceğiz" ifadelerinin yer aldığını belirterek geri adım atmayacağını söyledi.

Bu gelişme üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, tehdit mesajlarını gönderen kişiler hakkında gözaltı kararı verdi.