Uşak'ta kan donduran bir olay yaşandı. Vatandaştan gelen ihbarda bir kişinin yeni doğmuş bir bebeği çöp konteynerine attığı yönünde bilgi verildi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerde, çöp konteynerinin içinde yeni doğmuş erkek bebek cesedi bulunduğu tespit edildi. Yürütülen çalışmalar kapsamında, bebeğin annesinin 17 yaşındaki S.D. olduğu tespit edildi. Bebeğin evlilik dışı dünyaya geldiği öğrenilirken, yeni doğum yaptığı belirlenen anne hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Bebeğin babası olduğu iddia edilen 17 yaşındaki M.A.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. Bebeğe yapılan otopside, erkek bebeğin aynı gün dünyaya geldiği belirlendi.

Öte yandan, olayla ilgili geniş kapsamlı soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.