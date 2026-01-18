Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Hatay çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

Hava sıcaklığının, Ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

Kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

Meteoroloji ayrıca bazı bölgelere kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı yaptı. Yağışların, Kastamonu ve Samsun çevrelerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Rüzgarın, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları ile Akdeniz'in iç kesimlerinde kuzey ve yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Öte yandan iç ve doğu kesimler için don uyarısı yapılırken Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda çığ tehlikesi bulunduğu kaydedildi.

İstanbul’da beklenen kar geldi

Meteoroloji’nin bugünkü hava tahminlerine göre başta İstanbul olmak üzere Marmara’da Kocaeli, Sakarya, Yalova, Tekirdağ'ın kuzeydoğusu ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin altında olması beklenirken kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı.

İstanbul'da akşam saatlerinde başlayan ve gece saatlerinden itibaren aralıklarla devam eden kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini artırdı. Bazı ilçelerin yüksek kesimleri ile binaların çatıları, otomobillerin üzeri karla kaplandı.

Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi ve çevresinde kar yağışı etkili oldu. Anadolu Yakası'nda ise Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimlerinde aralıklarla kar yağışı sürdü.