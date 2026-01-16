İstanbul’da meydana gelen olayda, "yan bakma" meselesi yüzünden çıktığı iddia edilen tartışma cinayetle sonuçlandı.

15 yaşındaki bir çocuk ile 17 yaşındaki Atlas Çağlayan arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga esnasında 15 yaşındaki şüpheli, yanındaki bıçakla Atlas Çağlayan’ı yaraladı.

Çevredeki vatandaşların büyük panik yaşadığı olayda, vatandaşların ağır yaralanan genç için "Ambulans çağırın" diyerek yardım feryatları yükseldi.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Atlas Çağlayan kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

ACILI ANNEDEN ADALET ÇAĞRISI

Olayın ardından hayatını kaybeden Atlas Çağlayan'ın annesi Gülhan Çağlayan, Ensonhaber’den Rojda Altintaş'a açıklamalarda bulundu.

Yaşananları büyük bir üzüntüyle anlatan anne Çağlayan şu ifadeleri kullandı:

"Atlas oğlum evdeydi. Ben işten geldim. Evimizin bir arka sokağındaki kafeye gitti. 'Kardeşimin yanına gidiyorum' dedi. Gitti, yarım saat sonra bu olay gerçekleşti. İkizi olan kardeşi aradı, 'Kardeşimi öldürdüler' dedi.

Buradan herkese seslenmek istiyorum. Basına, sanatçılara, devlet büyüklerine sesleniyorum. Katil ömrü boyunca içerde kalsın."