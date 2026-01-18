İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan Nazlıcan Taşkın, savcılık ifadesi esnasında fenalaşarak hastaneye kaldırılmış, sağlık kontrollerinin ardından yeniden adliyeye getirilmişti.
Taşkın hakkında verilen ek gözaltı süresinin dolmasından sonra sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği, tutuklama kararı verdi.
ÜMİT KARAN DA TUTUKLANMIŞTI
Aynı soruşturma kapsamında eski milli futbolcu Ümit Karan’ın da aralarında yer aldığı 23 kişi gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 13’ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 9 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Soruşturma kapsamında işlemleri sona eren Nazlıcan Taşkın, mahkeme kararıyla cezaevine gönderildi.